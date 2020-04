Die Corona-Krise fegt die Shoppingmeilen wie hier die Kaufingerstraße in München leer.

Konsumbarometer Verbraucherstimmung fällt auf historisches Tief : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste gesamtwirtschaftliche Krise ist bei den deutschen Verbrauchern angekommen. Im April verzeichnet das Konsumbarometer des HDE den mit Abstand größten Verlust innerhalb eines Monats seit Bestehen des Index.

Das von Handelsverband Deutschland (HDE) monatlich erhobene Konsumbarometer ist im April auf den tiefsten Stand seit Beginn der Befragungen im Oktober 2016 gefallen. Zugleich bedeutet der Absturz von 99,91 auf 96,66 Punkte den größten Verlust binnen eines Monats. "Die Unsicherheit und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Folge der Verbreitung des Coronavirus zeigen bei den Verbrauchern in Deutschland im April deutlich Wirkung", konstatiert der HDE in seinem monatlich veröffentlichen Barometer der deutschen Verbraucherstimmung.

Gleichzeitig mit dem Absturz des Konsumbarometers auf seinen bisherigen Tiefstwert stürzen auch die Einkommens- und Konjunkturerwartungen der deutschen Verbraucher auf Negativrekorde. Zudem machten sich mittlerweile mehr als ein Drittel aller befragten Erwerbstätigen Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz. "Die Verbraucher befinden sich im Krisenmodus, die Verbraucherstimmung ist im Keller", heißt es in der Mitteilung des HDE.



LZ Mehr dazu Newsticker zur Corona-Krise Aktuelle Nachrichten und Entwicklungen im Schnellüberblick

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Der auf die Erwartungen an die kommenden drei Monate projizierte Index lässt einen deutlichen Rückgang des Konsums in Deutschland erwarten. "Die deutlich verschlechterte Verbraucherstimmung deutet zudem darauf hin, dass auch bei einer Lockerung der aktuellen Schutzmaßnahmen gegen eine schnelle Verbreitung des Virus noch mit einer längeren Zurückhaltung der Verbraucher zu rechnen ist", malen die Verfasser die kommende Zeit in düsteren Farben.