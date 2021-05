Konzern-Ergebnisse Edeka-Bilanz lässt mehr Gewinn in Regionen

Edeka-Bilanz lässt mehr Gewinn in Regionen

Über alle Stufen hinweg hat Edeka im vergangenen Jahr die Ergebnisse verbessert. Erste Zahlen von Kaufleuten zeigen, dass die Überschüsse dort "erheblich" gestiegen sind. In der Zentrale jedoch drückt eine Änderung der Bilanzierung den ausgewiesenen Ertrag.

Umsatz ist das Eine. Am Ende zählt vor allem, was unter dem Strich in Euro übrig bleibt. Die Edeka-Bilanz si