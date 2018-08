Kreative Kooperation 360-Grad-Kampagne zur Personalsuche

Die Tourismusregion Zell am See hat Mitte Juli ein Recruiting-Programm aufgelegt, dass beispielgebend für viele ländliche Regionen und Unternehmensverbünde sein könnte. Es bietet Fachkräften von außerhalb vier Bausteine, um beruflich und privat in neuer Umgebung Fuß zu fassen: Job4U, Academy4U, Community4U und Benefits4U bündeln über soziale Medien Zugang zu offenen Stellen, Weiterbildung, privaten Kontakten und speziellen Rabatten für Neuankömmlinge.