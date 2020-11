Fressnapf hat beim branchenübergreifenden Business-to-Business Communication Award (kurz BoB-Award) des Deutschen Marketingverbands den Silber-Award in der Kategorie "Beste Krisenkommunikation" gewonnen. Die Jury würdigte Art und Umfang der Kommunikation von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen an die Mitarbeiterinnen.

Krisenkommunikation Fressnapf gewinnt Preis für Mitarbeiter-App

Dass dies vielfach über Videos und persönliche Statements von Inhaber und Geschäftsführung geschah, fiel positiv auf. Die Mitarbeiterkommunikation sei "generalstabsmäßig" abgelaufen und habe so auf kreative und informative Weise für Transparenz und ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl gesorgt, urteilt die Jury. Auch dass sich über 90 Prozent der Zielgruppe bei der "Fressnapp" registriert haben, beeindruckte die Marketing-Experten. Die App ist bereits seit 2018 das zentrale interne und vor allem interaktive Informations- und Kommunikationsmedium der Fressnapf-Gruppe. Sie richtet sich derzeit an rund 1.500 User in der Krefelder Unternehmenszentrale und den Zentralen der weiteren zehn Landesgesellschaften. Die Fressnapp wird sowohl auf PCs als auch auf mobilen Endgeräten wie Laptops, Tablets und Smartphones genutzt. Auch für den PR-Report Award in der Kategorie "Employer Branding" steht sie auf der Shortlist. Hier findet die digitale Preisverleihung am 19. November statt.

Schlagworte zu diesem Artikel: Krisenkommunikation

Fressnapf

Marketingverband