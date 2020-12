Kundenbindung Aldi startet Online-Shop für Geschenkgutscheine

Seit rund drei Jahren bietet Aldi Geschenkgutscheine in seinem Filial-Sortiment an. Jetzt launcht der Discounter einen eigenen Webshop dafür. Das Angebot ist in erster Linie auf Geschäftskunden ausgerichtet.

Aldi Nord und Süd ergänzen ihr bestehendes Internetangebot. Mit einem Online-Shop für Geschenkgutscheine unter aldi-geschenkgutschein.de führen die Unternehmen ein