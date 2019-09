Kundenmonitor 2019 | Interview mit Matthias Metje "In der Altersgruppe bis 40 liegt Lidl vorn"

Die Verbraucher sind weiter hoch zufrieden mit "ihrem" LEH. Im Discount wie im Vollsortiment hat sich der Abstand zwischen Rang eins und Rang zwei etwas verändert. Servicebarometer-Vorstand Matthias Metje erklärt im LZ-Interview die Hintergründe zu den Entwicklungen im Kundenmonitor 2019.

T. Fedra Mehr dazu Thema Kundenmonitor 2019

Aus Kundensicht schneiden Aldi Süd und Nord – wie 2018 – noch etwas besser ab. Lidl hat den Abstand aber bis auf wenige Hundertstel verkürzt. Das haben fast ausschließlich Verbraucher bis 40 Jahre bewirkt. In dieser Altersgruppe liegen die Neckarsulmer bereits vorn.Aldi Süd trumpft mit Schnelligkeit an der Kasse, Übersichtlichkeit im Laden und dem Angebot bei Bio- und Drogeriewaren auf. Lidl punktet mit dem Frische-Angebot, vor allem bei Obst und Gemüse. Die Auswahl an regionalen Produkten ist allerdings noch eine Schwachstelle des Discount-Zweiten.Mit deutlich mehr Eigenmarken und bei Nonfood; zudem mit freundlicherem Personal, mehr Frische-Qualität und in puncto Ladengestaltung.Ja, der Anteil derjenigen, die primär in Supermärkten einkaufen, ist gegenüber 2018 von 30 auf 33 Prozent gestiegen. Discounter und Großflächen sind leicht rückläufig. Da ist es für Edeka und Rewe zu verschmerzen, dass einige Zufriedenheitswerte nicht ganz auf Vorjahresniveau liegen. Im Vergleich zwischen Weiß-Rot und Blau-Gelb verlieren die Kölner aber etwas an Tuchfühlung.Der klare Champion heißt Tegut. Das Öko-Image der Migros-Tochter übertrifft sogar dasjenige von Alnatura. Im Discount liegt Aldi Süd vor Lidl, und Penny hat Aldi Nord eingeholt.