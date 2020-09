Kundenmonitor 2020 | Discounter Aldi Süd ist die Nummer 1 im LEH

Mit einer Note von 1,89 kann Aldi Süd das beste Ergebnis in der Vertriebskategorie Discount sowie im gesamten LEH erzielen – und hält damit Wettbewerber Lidl auf Distanz. Der Abstand zwischen den beiden ist so groß wie in den vergangenen sechs Jahren nicht mehr.

Fast 90 Prozent der Deutschen kaufen bei einem Discounter. Für 42 Prozent sind die Preis-Leistungsspezialisten