Kurzarbeitergeld NGG und Verdi fordern Mindestsatz

Beschäftigte mit einem Netto-Entgelt unter 2.500 Euro sollen nach dem Willen der beiden Gewerkschaften 90 Prozent bzw. 97 Prozent ihres letzten Netto-Entgeltes bekommen, mindestens aber 1200 Euro.

Denn vom Lockdown seien vor allem Beschäftigte in Dienstleistungsbranchen wie Gastronomie, Veranstaltungswesen, Handel oder Friseurgewerbe betroffen. Branchen, in denen viele Frauen beschäftigt seien, in denen häufig geringe Einkommen erzielt würden und Teilzeitstellen üblich seien. Durch den Lockdown fielen nun auch Trinkgelder weg, auf die Beschäftigte in manchen Dienstleitungsberufen zählen konnten.