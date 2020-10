Für ihr Engagement für Chancengleichheit von LGBT*IQ sind jetzt drei große FMCG-Player mit dem Global Leader Network Award von Prout at Work ausgezeichnet worden. Procter & Gamble punktet mit dem internen Netzwerk Gable, Metro mit seinem Netzwerk namens Pride.

LGBT Preis für P&G, Metro und Beiersdorf : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Beiersdorf wurde als Newcomer für die Mitarbeiter-Community Be You @Beiersdorf ausgezeichnet. Die Stiftung Prout at work versteht sich als Denkfabrik, Beratung und Bildungsanbieter zu LGBT*IQ-Themen im Arbeitsumfeld.

Schlagworte zu diesem Artikel: Procter&Gamble

Metro

LGBT

Chancengleichheit

P&G

Beiersdorf