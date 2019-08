LZ-Events für Jungmanager YBF-Workshops mit Amazon und Startups

"Amazon beschleunigt auf der letzten Meile", heißt es bei der Young Business Factory der LZ am 21./22. Oktober in Frankenthal.

EU-Supply-Chain-Chefin Ingrid Ebner und weitere Manager geben Einblicke in Prozess und Expansionsstrategie des Gastgebers Amazon, inkl. Tour durch den Robotic-Standort. Infos und Anmeldung: lebensmittelzeitung.net/ybf . Letzte Plätze gibt es dort auch noch für die YBF "Mit Startups lernen – Kundenzentrierte Innovation" am 18./19. September in Berlin.



LZ Retailytics

YBF Amazon Workshop