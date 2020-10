Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas expandiert nach Köln

Der junge Berliner E-Food-Anbieter Gorillas erweitert sein Liefergebiet. Zusätzlich zur Hauptstadt können ab sofort auch Einwohner von Köln das ultraschnelle Angebot des Lebensmittel-Lieferdienstes nutzen.

