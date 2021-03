Lidl Berater und Assistent von Chrzanowski wechselt in die USA

Der Berater und Assistent des Lidl-Vorstandsvorsitzenden Gerd Chrzanowski geht ins Ausland. Er arbeitet seit 2016 für die Schwarz-Gruppe und soll nun in den USA die interne Beratung leiten.

Jassine Ouali (27), Berater und Assistent des Lidl-Vorstandsvorsitzenden Gerd Chrzanowski, wechselt im Sommer in die USA. Von Juni an wird Ouali bei Lidl U.S. in Washington D.C. als Leiter interne Beratung