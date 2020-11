Lieferdienste Best Buy kooperiert mit Instacart

Best Buy kooperiert mit Instacart

Instacart wächst weiter außerhalb des Lebensmittelsektors. Jüngster Partner des kalifornischen Lieferdienstes ist Unterhaltungselektronik-Riese Best Buy.

Der amerikanische Elektronik-Einzelhändler Best Buy und die On-Demand-Lieferplattform Instacart kündigten ihre Partnerschaft an. Demnach bietet die in San Francisco ansässige Lieferplattform die Zustellung von Elekt