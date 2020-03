Live-Blog Der LZ-Newsticker zur Corona-Krise

Die Branche im Stress-Test: Dem Lebensmittelhandel und der Ernährungsindustrie kommen in der Corona-Krise zentrale Bedeutung zu. Sie müssen in einer Ausnahmesituation die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten, während gleichzeitig Lieferengpässe und Personalausfälle immer neue Herausforderungen an die Unternehmen stellen. In unserem Live-Ticker covern wir aktuelle Nachrichten und Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Konsumgüterwirtschaft.