Lockdown im November Großbäckereien fordern Ausnahmeregelungen für Filialbäcker

Café-Bereiche in Bäckereien sollten von den Corona-bedingten Schließungen im November ausgenommen werden. Das fordert der Verband Deutscher Großbäckereien in einem Brief an die Ministerpräsidenten. Sie sollten nicht mit Gaststätten auf eine Stufe gestellt werden.

In einem Schreiben an die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer