Lockdown über Ostern Händler reagieren mit Unverständnis auf Schließungen

Der Handel äußert teils scharfe Kritik an der Verlängerung der Corona-Beschränkungen. Auf Unverständnis stößt insbesondere die vereinbarte Schließung am Gründonnerstag. Die Drogeriemarktbetreiber Rossmann und Müller kritisieren die Beschlüsse in einem seltenen Schulterschluss.

Alle Geschäfte am Gründonnerstag zu, an Karsamstag nur