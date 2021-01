Logistik-Immobilien Investitionen und Preise ziehen kräftig an

Investitionen und Preise ziehen kräftig an

Die Covid-19-Pandemie treibt das Geschäft mit Logistikimmobilien zusätzlich an. Immer mehr neue Investoren steigen in diese Assetklasse ein. Das hat Auswirkungen auf die Preise am Markt.

Die Nachfrage nach Logistikimmobilien nimmt weiter zu. Nach Angaben von Colliers International beendet der deutsche Industrie- und Logistikinvestmentmarkt das Jahr 2020 mit einem außergewöhnli