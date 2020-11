Luca Hosenfeld / Tegut Keine Angst vor neuen Klängen

Sonntags haut Luca Hosenfeld in die Tasten der Kirchenorgel, in ihrer übrigen Freizeit in die ihres Computers. Denn ihr Master-Studium schließt die bei Tegut tätige Fachspezialistin Pricing bald ab.

Wie kommt man zu dem Titel Fachkraft Pricing? Ich habe ein duales Bachelorstudium im Bereich Foodmanagement absolviert. Noch in der Endphase hat mir Tegut die neu geschaffene Positi