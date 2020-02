Die Verbindung von Marketing und Technologie fordert Marketingspezialisten heraus. Das verändert die Berufsbilder und Anforderungen an die Jobprofile.

Marketing-Berufe Digital-Knowhow verbessert das Gehalt : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Künftig werden nur jene Marketeers erfolgreich sein, die digitale Tools zu nutzen wissen, heißt es in einer Studie des Personaldienstleisters Robert Walters. Das spiegelt sich auch in den Gehältern. Das Jahresgehalt eines Marketing Direktors mit drei bis sieben Jahren Erfahrung stagniert bei 75 000 bis 110 000 Euro. Marketing Manager bekommen tendenziell sogar weniger als im Vorjahr (60 000 bis 75 000). Gewinner sind die Chief Digital Marketing Officer mit deutlichem Plus auf 100 000 bis 130 000 Euro. Bei Experten mit mehr Berufserfahrung sind bis zu 200 000 Euro drin.