Media-Saturn Marketing GmbH Neuer Chef für Retail Media

Der Elektronikkonzern Media-Saturn hat sich die Expertise von Torsten Ahlers gesichert. Der Media-Experte stand in den vergangenen sechseinhalb Jahren in Diensten der Hamburger Otto Group und ist Anfang Februar von der Elbe an die Donau gewechselt.

Torsten Ahlers, Gründungsgeschäftsführer der Otto Group Media und zuletzt Bereichsleiter der Otto Retail Media, hat als Managing Directo