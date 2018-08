Mehr offene Positionen Personalmangel in Ernährungsindustrie

Personalmangel in Ernährungsindustrie

Die "Fachkräfte-Engpass-Analyse" der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass sich in der Ernährungs- und Genussmittelindustrie die Lage verschlechtert hat. Zum ersten Mal gibt es regionale Engpässe.

Betroffen sind vor allem Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Thüringen. So dauert es in Thüringen 153 Tage, eine Stelle neu zu besetzen. Das übersteigt den landesweiten Durchschnitt aller Berufe um 43 Prozent. Bundesweit blieben 2017 gut 20 Prozent der Ausbildungsstellen in den 6 000 Betrieben der Branche unbesetzt.