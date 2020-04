Messe-Plattform Zukunft Personal wird digital

Im Fokus stehen moderne Arbeitsräume, innovative Technologien, neue Methoden der Zusammenarbeit, smart Learning oder Recruiting-Tipps und zielführende BGM-Maßnahmen. Mit der neuen inhaltsgetriebenen Plattform ZP 365 will der Messebetreiber Antwort auf neue Fragen in Zeiten des permanenten Wandels in der Arbeitswelt geben. Die Website informiert über Trends, Entwicklungen, Akteure und innovative Produkte des Personalmanagements.