Milliarden-Deal Alibaba investiert in stationären Handel

Alibaba investiert in stationären Handel

Die Alibaba-Gruppe hat ihre Beteiligung an dem chinesischen Hypermarktbetreiber Sun Art Retail erhöht und dafür 3,6 Mrd. USD investiert. Der Online-Riese hofft damit auf Chinas boomendem Einzelhandelsmarkt weiter an Boden zu gewinnen.

Alibaba kauft sich weiter in den stationären Handel ein. Mit der Milliarden-Investition in Sun Art Retail will der Onlinehändler sein digitales K