Milliarden-Deal Walmart verkauft britische Tochter Asda

Der US-Einzelhandelsgigant Walmart reicht einen Großteil seiner Beteiligung am britischen SB-Warenhaustochter Asda an Investoren weiter. Sie zahlen für Asda umgerechnet 7,47 Mrd. Euro.

