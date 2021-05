Mitarbeiter in Österreich Lidl und Rewe impfen gemeinsam : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Das Konzept wird an Firmenstandorten in Wien, Wiener Neudorf, Privatkliniken in Salzburg, Graz, Wien und an öffentlichen Impfstraßen umgesetzt. Alle Angebote können von Beschäftigten beider Handelsunternehmen genutzt werden. Bis Ende Mai können bis zu 45 000 Mitarbeiter geimpft werden. "Bezeichnend ist auch, dass sich hier zwei Wettbewerber im Sinne der Sache zusammentun", wird Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich in einer Pressemitteilung von Rewe zitiert.