Mitarbeiteraufbau Nur IT und Gesundheitsbranche suchen Leute

Eine gemeinsame Auswertung von ifo Institut und LinkedIn hat ergeben, dass die Zahl der Stellenanzeigen von März bis Mai nur in der Branche Software, IT-Dienstleistungen (plus 21 Prozent) und dem Gesundheitssektor (plus 46 Prozent) stieg. Dahingegen gingen die Gesuche in der Konsumgüterbranche um 34 Prozent und bei unternehmensnahen Dienstleistungen um 24 Prozent zurück.