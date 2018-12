Mitarbeitersuche Headhunter brauchen schnelle Reaktionen

Gute Marktleiter oder Regionalverkaufsleiter für den LEH zu finden, ist so schwer geworden, dass Personalberater Stefan Hubrich an die Entscheider appelliert, schneller einzustellen. "Warum drei Gesprächsrunden in unterschiedlicher Besetzung und zeitlichem Abstand von drei Wochen führen, wenn die Chemie sofort stimmt?", fragt er sich.