Nachfrageentwicklung in der Corona-Krise

Trotz der knappen Verfügbarkeit gehören Desinfektionsmittel weiter zu den Topsellern in der Corona-Krise.

Nachfrageentwicklung in der Corona-Krise Das waren die Absatztreiber der dritten März-Woche : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Keine neuen Höhenflüge, aber Absatzzuwächse wie aus einer anderen Welt. Während Grundnahrungsmittel in der Corona-Krise weiter hoch im Kurs bleiben, erobert ein bekannter Topseller die Spitze der wöchentlichen Absatzauswertung des deutschen LEH zurück. Und nein, es ist nicht Klopapier.

Während die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland in der Kalenderwoche 12 von rund 7200 auf fast 25.000 Fälle steigt, beruhigt sich die Absatzentwicklung im Lebensmittelhandel leicht – das allerdings auf hohem Niveau.

Der wöchentliche Blick in die von Nielsen zur Verfügung gestellten Absatztrends zeigt, dass in der Woche vom 16. bis 22. März erneut Desinfektionsmittel die am stärksten gefragte Warenkategorie waren. Mit einem Absatzplus von 210 Prozent gegenüber der Vorjahreswoche liegen Viruzide und Keimtöter aller Art wieder deutlich vor Grundnahrungsmitteln wie Brotbackmischungen, Reis und Mehl.



LZ Mehr dazu Newsticker zur Corona-Krise Aktuelle Nachrichten und Entwicklungen im Schnellüberblick

Schlagworte zu diesem Artikel: Absatzentwicklung

Coronavirus

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Kräftig angezogen haben Würstchenkonserven (+155 Prozent) und Handcreme (+122 Prozent), Zucker steigerte den Absatz nach einer Verdoppelung der Nachfrage in der KW11 dagegen "nur" noch um 41 Prozent. Endlich wieder Zuwächse gibt es auch auf dem Biermarkt: Nach die Kategorie über Wochen eher geschrumpft war, verzeichnet Nielsen in der 12. Kalenderwoche nun ein Plus von immerhin 17 Prozent gegenüber der Vorjahreswoche.