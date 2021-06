Nachhaltigkeit Coop führt Abfüllstationen für Bier und Mineralwasser ein

Frisch gezapftes Bier kennt man bislang fast nur aus der Gastronomie. Ab sofort ist dies auch bei Coop in der Schweiz möglich. Dort können sich Kunden Bier und Mineralwasser an Automaten selbst abfüllen. Zwei weitere Pilot-Projekte will der Händler in Kürze starten.

Seit vergangenem Herbst können Kundinnen und Kunden von Coop-Konkurrent Migros Bio-Lebensmittel selber a