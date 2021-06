Nachhaltigkeit Lidl testet den Eco-Score in Berlin

Lidl testet den Eco-Score in Berlin

Der Discounter Lidl kennzeichnet vom heutigen Montag an 140 Eigenmarkenprodukte in allen Berliner Filialen mit dem Eco-Score. Das fünffarbige Blattsymbol soll Verbrauchern die Kaufentscheidung für nachhaltige Produkte erleichtern. Der Händler will die Akzeptanz und Wirksamkeit des Labels testen.

Lidl setzt als erster deutscher Händler den aus Frankreich stammenden Eco-Score ein