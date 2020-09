Nachhaltigkeit Walmart setzt sich für den Planeten ein

Walmart will der Klimakrise entgegenwirken und bis 2040 die Emissionen in all seinen Betrieben auf null reduzieren. Außerdem engagiert sich der US-Händler im Naturschutz und zur Erhaltung der Ozeane.

Der weltgrößte Einzelhändler plant, bis 2035 genügend Wind- und Sonnenenergie sowie andere erneuerbare Energiequellen zu sichern, um seine Anlagen mit 100 Prozent gr&uu