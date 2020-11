Nachhaltigkeits-Offensive Tesco geht Kooperation für Solarparks ein

Mit dem Ziel, seine Kohlenstoffemissionen in den nächsten 15 Jahren auf null zu reduzieren, will Tesco in Großbritannien Solarparks einrichten, Sonnenkollektoren auf seinen Läden installieren sowie Elektrofahrzeuge nutzen. Auch in der Slowakei ist der britische Marktführer in Sachen Umwelt aktiv.

Tesco will mit Low Carbon, einem Investor für erneuerbare Energien mit Sitz