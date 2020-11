Nachwuchsprogramm Initiative für Weinfachleute : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Schlagworte zu diesem Artikel: Weinfachleute

Initiative

Prowein

Spirituosenmesse

Nachwuchsprogramm

Spirituosen

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Die Initiative richtet sich an junge Weinfachleute innerhalb der EU (plus Großbritannien), die am Anfang ihrer Karriere stehen und in der Weinindustrie, inklusive Gastgewerbe, Weintourismus und Vertrieb, tätig sind. Bis zu dreißig Nachwuchskräften aus diesen Bereichen werden Plätze in einem maßgeschneiderten Online-Kurs WSET „Level 2 Award in Wines“ angeboten. Die Teilnehmer erhalten Online-Unterricht, ein Paket mit 40 Weinen für die Heimverkostung (bereitgestellt von Vinovae) und legen am Ende des Kurses ihre Abschlussprüfung auf der ProWein 2021 ab. Sie erhalten Eintrittskarten für die ProWein 2021, um an einem Begrüßungsfrühstück und an einer Reihe von Verkostungen unter Anleitung von führenden Produzenten teilzunehmen. Der WSET wird dieser Gruppe junger Weinfachleute zudem eine fortlaufende Mentorenschaft anbieten.