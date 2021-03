Nachwuchssicherung Handel baut Ausbildungsplätze massiv aus : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Dieser Beruf rangiert damit auf Platz eins. Die Ausbildungsstellen für Verkäufer/Verkäuferinnen sind um 12,5 Prozent auf 21.200 gewachsen gegenüber März 2020. Insgesamt stellt der Einzelhandel alleine mit diesen beiden Berufen 12,3 Prozent aller bei der BA angebotenen Ausbildungsstellen. Für die Abiturientenprogramme des Handels werden mehr als 9.100 Stellen bei der BA angeboten.

„Der Einzelhandel hat seine Fachkräftesicherung auch in Zeiten der Pandemie fest im Blick", sagt HDE Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, seien besser denn je. Das üppige Stellenangebot des Einzelhandels trifft allerdings auf acht Prozent weniger Bewerber als im März 2020. Quer über alle Berufe fehlen sogar 12 Prozent der Interessenten. Der Bewerbermangel findet seine Ursache laut BA nicht im sinkenden Ausbildungsinteresse der jungen Menschen, sondern eher in den pandemiebedingt gesperrten, gewohnten Zugangswegen. So sind kaum persönliche Beratungsgespräche möglich, Berufsorientierung an Schulen hat über viele Monate nicht bis kaum stattgefunden, Berufsmessen fielen aus, Berufspraktika durften nicht durchgeführt werden.