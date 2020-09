Netto Nord in Potsdam Skandinavische Note

Netto Nord in Potsdam

Der schwarz-gelbe Netto tritt seit Jahren auf der Stelle. Mit einem in Polen entwickelten Ansatz wollen die Dänen in Deutschland wieder wachsen. Mit dem neuen Konzept rückt der Discounter optisch näher an den Supermarkt heran.

Es gibt nicht wenige in Deutschland, die sich fragen, was der dänische Handelskonzern Salling mit etwa 350 Netto-Märkten in Deutschland erreichen wi