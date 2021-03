Neue Arbeitgeberkampagne Netto will Anzahl der Bewerbungen steigern

Netto will Anzahl der Bewerbungen steigern

Mit einem selbstbewussten neuen Auftritt möchte Discounter Netto die eigene Attraktivität stärken und vor allem die Anzahl der Bewerbungen steigern. "Für alle, die wissen, was sie wollen", so lautet der Claim der Arbeitgeberkampagne, die auf vielen Kanälen laufen laufen wird.

Sie richtet sich an erfahrene Kräfte wie Berufseinsteiger: So sollen bis zum Start des neuen Ausbildungsjahres im Sommer über 2 000 Ausbildungsstellen in 18 Ausbildungsberufen, zwei Abiturientenprogrammen und fünf dualen Studiengängen mit talentierten Bewerbern besetzt werden.