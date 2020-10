Neue Arbeitsplätze Alnatura als Jobmotor ausgezeichnet

Das hessische Bio-Unternehmen Alnatura gewinnt den Unternehmenspreis des Landes Hessen für die überdurchschnittlich hohe Zahl neu geschaffener Arbeitsplätze. So gab es in Hessen 83 Neueinstellungen (Alnatura Campus in Darmstadt und Alnatura Verteilzentrum in Lorsch), unternehmensweit entstanden 233 zusätzliche Arbeitsplätze im Geschäftsjahr 2019/2020 durch die Neueröffnung von Alnatura-Märkten (aktuell 137).