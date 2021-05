Neue Arbeitswelt Für die Rückkehr ins Büro braucht es Anreize : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Felicitas von Kyaw, HR-Chefin von Coca-Cola European Partners, glaubt nicht an die Rückkehr zu fünf Tagen Büro-Präsenz, vielmehr müsse Austausch der Anreiz sein. Bei SAP ist mobiles Arbeiten längst normal. Herausfordernder findet HR-Chef Cawa Younosi die Rückkehr in die Büros, ohne etwa Ungeimpfte zu benachteiligen. Bei Dienstreisen mahnt er auch in Zukunft Augenmaß an, etwa was Treffen mit Kollegen angehe.