Neue Standorte Globus öffnet erste umgebaute Real-Märkte

Am 10. Mai ist es soweit. An diesem Tag öffnet Globus zwei umgebaute, ehemalige Real-Standorte in Krefeld und Braunschweig. Dabei dauert die Umwidmung dank einer neuwertigen Bausubstanz nur zwei Wochen.

