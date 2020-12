Neue Struktur für Zentrale Edeka bastelt noch an der Stiftung

Edeka bastelt noch an der Stiftung

Die Umfirmierung der Edeka-Zentrale in eine Stiftung & Co. KG ist drei Wochen vor dem geplanten Start noch immer nicht in trockenen Tüchern.

Im Januar soll in der Edeka-Welt eine neue Zeitrechnung beginnen, wenn die Geschäfte der Zentrale in Hamburg über die neue Edeka Zentrale Handels Stiftung & Co KG abgewickelt werden sollen. Drei Wochen vor dem Start ist das neue Konstruk