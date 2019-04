Neue Zentrale Grundstein gelegt für Beiersdorf Campus

250 Millionen Euro investiert das Unternehmen, um Funktionen aus drei Standorten zusammenzulegen. Diverse Mitarbeiter beteiligen sich am Planungsprozess. Für die neue Konzernzentrale strebt Beiersdorf als erstes Unternehmen in Deutschland eine Doppelzertifizierung nach Leed, einem international anerkannten Gütesiegel für Nachhaltigkeit in der Gebäudeplanung, und nach dem Well-Standard an. Bei Well stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Fokus.

Schlagworte zu diesem Artikel: Beiersdorf

Grundstein

Troplowitzstraße

Werksgelände

Laborarbeitsplatz

Konzernzentrale

Herzstück