Neuer Business Guide Recht Welche Gesetze durch die Krise helfen

Für viele Unternehmen spitzt sich die Lage in der Corona-Krise zu. Die Management-Herausforderungen sind gewaltig. Flexibilität ist gefragt. Gesetze und Recht bieten da Orientierung und schaffen selbst neue Flexibilität. Kompaktes Wissen bietet der neue Business Guide Recht.

Was sagt die Rechtslage genau, wenn es um Geld, Mitarbeiter und die tägliche Arbeit geht? Was muss man jetzt rund ums Thema Recht wissen, um die Abwehrkräfte in der Krise zu stärken? Der Business Guide "Recht: Welche Gesetze durch die Krise helfen" liefert auf 28 Seiten Antworten auf die drängendsten Fragen.

Gerade mittelständische Unternehmen können von diesem Ratgeber profitieren. Denn sie verfügen häufig nicht über entsprechende Fachabteilungen, wie man sie aus großen Konzernen kennt.

Ein interdisziplinäres Team mit Redakteuren aus unterschiedlichsten Fachtiteln der dfv Mediengruppe liefert daher mit dem Business Guide branchenübergreifende Informationen und Tipps.

Was Sie inhaltlich u.a. erwartet:

Mietrecht und Betriebsschließung

Recht im Home Office

Lieferverträge

Ausbildungsverträge

Arbeitsrechtlicher Umgang mit Pandemien

