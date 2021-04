Neuer Express-Lieferdienst Das bedeutet der Markteintritt von Getir

Mit Getir will ein türkischer Schnell-Lieferdienst in Deutschland sein Glück versuchen. Handelsexpertin Derya Güvenç von Kantar Retail hilft, den Player besser zu verstehen und erklärt, was dahinter steckt.

Gerade erst verkündet Schnell-Lieferdienst Jokr seine Pläne für Deutschland, de steht schon der nächste Express-Zusteller in den Startlöchern