Neues Infektionsschutzgesetz Bundes-Notbremse greift schon am Samstag

Das neue Infektionsschutzgesetz, das mit Hilfe einer bundesheinheitlichen Notbremse die steigenden Corona-Infektionszahlen eindämmen soll, tritt bereits an diesem Freitag in Kraft. Damit kommen am Samstag die neuen Maßnahmen erstmals zum Tragen – und das wohl gleich in mehr als 350 Landkreisen.

Deutschland zieht die Notbremse – und das schon ab Samstag: Nachdem das