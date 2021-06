Neues Konzept Rewe investiert in die Großfläche

Rewe investiert in die Großfläche

Rewe will das Tempo auf der Großfläche erhöhen: Von seinem neuen Center-Konzept erhofft sich der Händler deutliche Umsatzzuwächse. Die ersten Ergebnisse weisen in die richtige Richtung.

Die Rewe-Gruppe geht auf der Großfläche in die Offensive: Mit einem neuen Konzept will der Handelskonzern sein Center-Geschäft in Deutschland zukunftsfest aufstellen. Nachd