Neues Shopkonzept Rewe bringt Express-Format bei Esso

Die Rewe-Tochter Lekkerland und der Tankstellenbetreiber EG Group starten ein gemeinsames Projekt: An zunächst vier Standorten soll ein neues Convenience-Konzept ausgerollt werden. Der Test kommt zu einer Zeit, da Aral begonnen hat, den Betrieb von Rewe To Go in die eigene Hand zu nehmen.

An vier Esso-Standorten in Süddeutschland startet Rewe mit einem neuen Shop-Format. Gemeinsam mit der