New Work

New Work Zentis eröffnet Frucht-Campus : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Am 16. März wurde der Innovationshub in unmittelbarer Nähe des Stammsitzes in Aachen eröffnet. Die 2100 qm große Fläche ist für die kreative Zusammenarbeit der Beschäftigten und den Austausch mit Kunden und Geschäftspartnern konzipiert worden.

Schlagworte zu diesem Artikel: Zentis

Raumkonzept

Innovationshub