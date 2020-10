Nonfood-Discounter Corona-Krise bremst Expansion von Action

Die Expansion des Discounters Action in Deutschland verzögert sich. Der Grund: die Corona-Krise. So würden in diesem Jahr hierzulande zu den 379 bestehenden Filialen lediglich gut 40 dazukommen.

Die Corona-Krise hat die Expansion des Discounters Action in Deutschland und Europa abgebremst. Action-Chef Sander von der Laan sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Unsere Expansionsstrategie hat