Nonfood-Discounter Kodi will mehr Lebensmittel verkaufen

Kodi will mehr Lebensmittel verkaufen

Kodi treibt den Umbau zum Nachbarschaftsmarkt voran. Der Nonfood-Discounter will künftig auch mehr Lebensmittel anbieten.

Kodi will das Profil als Nachbarschaftsmarkt schärfen und dafür auch das Angebot an Lebensmitteln ausbauen. Gegenüber der LZ hat Geschäftsführer Babak Kharabi angekündigt, dass sich der Nonfood-Discounter "in Zukunft tiefergehender mit einigen