Nordirland Lidl investiert in Belfast

Lidl investiert in Belfast

Lidl hat seine Wachstumspläne für Nordirland bekannt gegeben. Demnach will der Discountriese 32 Mio. GBP in fünf neue Märkte in Belfast investieren und sein Ladennetz insgesamt auf 50 Standorte erweitern.

Die fünf Märkte, die Lidl in Belfast betreiben will, sollen vor Ende 2022 fertiggestellt sein. Während der Bauphase werden rund 1000 lokale Arbeitsplätze g